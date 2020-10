Die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsgerichts, das Paritätsgesetz des Landes zur Besetzung der Kandidatenlisten von Parteien bei künftigen Landtagswahlen zu kippen, hat in Thüringen zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Bereits im Sommer hatten die Thüringer Verfassungsrichter die dortige Regelung für rechtswidrig erklärt.

Urteil zum Thüringer Paritätsgesetz ist noch anhängig

„Dass das Paritätsgesetz auch in Brandenburg zurückgeholt wurde, ist äußerst bedauerlich. Wir blicken jetzt gespannt auf das Bundesverfassungsgericht, denn dort ist die Beschwerde gegen das Urteil zum Thüringer Paritätsgesetz noch anhängig“, sagte die justizpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Dorothea Marx, auf Anfrage dieser Zeitung. Die Frage, was mehr Gewicht hat, sei nach wie vor ungeklärt: Die Gleichstellung von Mann und Frau oder das Eigenorganisationsrecht der Parteien.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich sagte: „Wir bleiben dabei, dass der Gestaltungsauftrag auch für die Ausgestaltung des Wahlrechts Sache der Gesetzgeber ist.“ Wie auch die Arbeitsgruppe um Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth treffend formuliert habe, gebe es keinen Besitzstandsschutz im Wahlrecht. „Es liegt nun also an uns Abgeordneten, die sich auch weiterhin für paritätische Regelungen im Wahlrecht stark machen, diese entsprechend verfassungskonform auszugestalten und zu formulieren. Unser erklärtes Ziel bleibt es jedenfalls, die demokratische Repräsentation von Frauen auf allen Ebenen zu stärken“, betonte Rothe-Beinlich. Hier seien natürlich auch die Parteien selbst gefragt.

Paritätsgesetz beschränke die Teilnahme an Wahlen

Das Paritätsgesetz beschränke die Freiheiten der Parteien bei der Aufstellung von Kandidaten und damit die Teilnahme an Wahlen, teilte das Gericht am Freitag in der Urteilsverkündung in Potsdam mit. Das Gesetz schrieb den Parteien vor, ihre Kandidatenlisten mit gleich vielen Männern und Frauen zu besetzen. Das Urteil ist ein Rückschlag für entsprechende Bestrebungen auch in anderen Bundesländern und auf Bundesebene.

Das Gericht gab damit zwei Klagen der NPD und der AfD recht, die durch das Gesetz die Freiheit der Wahl und die Organisationsfreiheit der Parteien gravierend beeinträchtigt sehen. Außerdem hatten vier AfD-Landtagsabgeordnete Verfassungsbeschwerden eingelegt.

AfD habe die Verfassung aktiv auf rechtsstaatlichem Weg verteidigt

„Das Urteil aus Brandenburg ist ein weiterer Sieg über die Anmaßung selbsternannter Demokraten, die Demokratie in ein Korsett politisch-korrekter Vorgaben zu zwingen“, so AfD-Landessprecher Stefan Möller. Und wieder einmal seien es die angeblichen „Verfassungsfeinde“ von der AfD, welche die Verfassung aktiv auf rechtsstaatlichem Weg verteidigt hätten.

Der CDU-Parlamentarier Stefan Schard kommentiert die Entscheidung wie folgt: „Das Brandenburger Urteil zeigt erneut, dass solche quotierende Wahlrechtseingriffe einen verfassungsjuristischen Irrweg darstellen und keinen gerichtlichen Bestand haben. Hier wird das richtige Ziel der Gleichberechtigung mit falschen Mitteln verfolgt.“ Die CDU-Fraktion werde sich auch weiterhin entschieden gegen solche tiefgreifende Eingriffe in die Wahlrechtsgrundsätze und die Rechte von Parteien stellen.

„Wir sehen uns durch das Urteil in unserem Rechtsverständnis bestätigt“, sagte die FDP-Justizpolitikerin Franziska Baum. Das Ärgerliche sei, dass die rot-rot-grünen Regierungen im Gesetzgebungsprozess nicht auf diejenigen hören, die auf die Nichtvereinbarkeit mit der Verfassung hinweisen. Deshalb müssten Gesetze durch Gerichte gekippt werden. „Wir Parlamentarier haben die Aufgabe gerichtsfeste Gesetze zu machen. Darauf sollten wir uns mal wieder besinnen. Dafür braucht es weniger Wunschdenken und mehr Klarheit im Text. Das erhoffe ich mir auch für die Diskussion um die Verfassungsänderungen in Thüringen“, so die Liberale.

Frauen seien nicht nur die Hälfte der Gesellschaft, sondern auch die Hälfte der Demokratie

Die gleichstellungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Karola Stange, sagte: „Nun muss die Urteilsbegründung intensiv ausgewertet werden, um zu klären was beide Urteile für die weitere Arbeit für gleiche Teilhabe von Frauen in Parlamenten bedeuten.“ Denn auch die beiden Urteile könnten folgende Tatsachen nicht leugnen: Frauen seien nicht nur die Hälfte der Gesellschaft, sondern auch die Hälfte der Demokratie. Deshalb müssten sie mit ihren Bedürfnissen und Anliegen auch entsprechend in den Parlamenten vertreten sein.

Brandenburg war das erste Bundesland mit einem solchen Paritätsgesetz. Es verpflichtete die Parteien, ihre Kandidatenlisten bei Landtagswahlen mit abwechselnd gleich vielen Frauen und Männern zu besetzen. Der Landtag stimmte im vergangenen Jahr mehrheitlich für das Gesetz, seit dem 30. Juni dieses Jahres ist es in Kraft. Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte die Regelung verteidigt. Wenn die Hälfte der Bevölkerung Frauen seien, sei die gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen ein demokratisches Gebot, sagte sie bei der mündlichen Verhandlung im August. In mehreren Bundesländern wurde oder wird über eine Paritätsregelung diskutiert.

Auch auf Bundesebene kämpfen Frauen für mehr Teilhabe in Parlamenten

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof kippte im Juli die dortige Regelung im Landeswahlrecht, wonach Parteien ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen müssen. Die Richter argumentierten im Kern, dass das Paritätsgesetz das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit beeinträchtige.

Auch auf Bundesebene kämpfen Frauen für mehr Teilhabe in Parlamenten, zum Beispiel die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU). Der Frauenanteil im Bundestag war bei der Wahl 2017 von zuvor 37,3 Prozent auf 31,2 Prozent gesunken. Im Brandenburger Landtag liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter bei rund einem Drittel.

Lesen Sie auch

Thüringer CDU will Quotenregelungen bei Landtagswahlen verbieten

„Urteil nicht hinnehmbar“: Frauenrat zieht vor Bundesverfassungsgericht