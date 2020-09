Erfurt/Suhl . Die Polizei ist regelmäßig in der Landeserstaufnahme in Suhl im Einsatz. Jetzt soll eine Videoüberwachung für mehr Sicherheit sorgen.

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl soll nach Regierungsplänen eine Anlage zur Videoüberwachung bestimmter Gemeinschaftsbereiche installiert werden. „Das wird ausdrücklich von den Bewohnern gewünscht“, sagte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Unter anderem Frauen hätten diesen Wunsch in der Vergangenheit immer wieder geäußert.