Viele Autobahn-Baustellen im Jahr 2021 in Thüringen geplant

Erfurt. Diese Arbeiten am Straßenbelag und an Lärmschutzwänden kommen im Jahr 2021 auf Autofahrer in Thüringen zu.

Auf den Autobahnen in Thüringen wird es auch in diesem Jahr zu umfangreichen Baumaßnahmen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen kommen. „In den kommenden Wochen und Monaten setzen wir die Projekte unseres Bauprogrammes mit voller Kraft um“, kündigte Klaus Kummer an, Direktor der Niederlassung Ost mit Sitz in Halle der neuen Autobahngesellschaft des Bundes. Die hat zum Jahresbeginn den Betrieb und die Erhaltung der Autobahnen in Deutschland übernommen.