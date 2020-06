Schulkinder der Notbetreuung werden in einem Klassenraum einer Grundschule unterrichtet.

Erfurt. Der Lehrerverband wirft der Thüringer Regierung vor, Infektionen billigend in Kauf zu nehmen.

Öffnung der Grundschulen in Thüringen: Lehrer kritisieren „Feldversuch“

Lernen in festen Gruppen, die auch außerhalb des Unterrichts möglichst nicht in Kontakt kommen sollen, dafür keine Abstandsregelungen: Unter diesen Bedingungen soll ab Montag in Thüringer Grundschulen wieder jedes Kind täglich betreut werden. Darauf hat sich das Kabinett geeinigt. Die Lehrervertreter sehen das skeptisch. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes, Rolf Busch, kritisiert fehlende Schutzkonzepte. Er bleibe dabei: Die vollständige Öffnung ab kommendem Montag gleiche einem „großflächigen Feldversuch“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

