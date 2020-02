Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mohring bleibt vorerst Fraktionschef der CDU

Der Führungswechsel in der CDU-Landtagsfraktion ist vertagt. Neuwahlen für den Fraktionsvorstand seien jetzt am 2. März angesetzt, kündigte der massiv unter Druck geratene Fraktionschef Mike Mohring am Mittwoch in Erfurt an.

Er werde, wie bereits angekündigt, nicht erneut antreten. Auch Fraktionsvize Christina Tasch und der Parlamentarische Geschäftsführer Maik Kowalleck kandidierten nicht mehr.

Die ursprünglich von acht Abgeordneten beantragte Vertrauensfrage gegen Mohring wurde nicht gestellt. „In den letzten Wochen sind Ereignisse eingetreten, die das Vertrauen in den Vorsitzenden, seine Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit deutlich in Frage stellen“, hieß es in dem Antrag.

Seit der für die Thüringer CDU verlorenen Landtagswahl und dem Debakel um die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD und CDU, steht Mohring öffentlich unter Druck. Der 48-Jährige wollte zunächst länger im Amt bleiben, die Wahl des Fraktionsvorstandes sollte im Mai stattfinden.

