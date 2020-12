Thüringen will im Januar mit den Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung haben dafür am Dienstag die Impfstrategie des Landes vorgestellt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Derzeit sei aber noch unklar, wie viel Impfstoff wann zur Verfügung stehen wird, sagte Ministerin Heike Werner (Linke). EU-weit gebe es dazu sechs Verträge mit Moderna, Astra Zeneca, Sanofi/GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer und CureVac. Vor der Zulassung würden alle Kandidaten eingehend auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet.

Wer wird zuerst geimpft?

Vom derzeit aussichtsreichen BioNtech/Pfizer-Impfstoff erwarte man in Thüringen eine Zuteilung von 125.000 Dosen. Damit könnten bei doppelter Impfung ihn der ersten Phase rund 60.000 Menschen geimpft werden. Laut Werner sollen das zunächst Risikogruppen und Krankenhauspersonal sein. Nach ihren Angaben arbeiten 33.000 Menschen in Thüringen in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken. 21.000 Menschen kümmern sich in Pflegeheimen um etwa 33.000 Bewohner. Die Entscheidung über die Priorisierung durch die Ständige Impfkommission des RKI stehe aber noch aus. Dazu müsse erst klar sein, welcher Impfstoff zuerst auf dem Markt ist, weil die Präparate sich teilweise auch in ihrer Eignung für die einzelnen Altersgruppen unterscheiden können.

Es gibt aber Empfehlungen zur Rangfolge von Ständiger Impfkommission, Deutschem Ethikrat und Nationaler Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Demnach sollen etwa Pflegebedürftige, vorerkrankte Menschen, medizinisches Personal vorrangig an die Reihe kommen, aber auch für das Funktionieren des gesellschaftlichen Alltags wichtige Berufsgruppen wie Polizisten oder Rettungskräfte.

Wer übernimmt die Impfung?

Geimpft werden soll wohnortnah und fächendeckend in 29 Impfzentren sowie durch 10 mobile Impfteams. Dies sei zunächst notwendig, da für die Lagerung des BionNTech-Impfstoffes spezielle Ultra-Tiefkühlschränke und -truhen angeschafft werden müssten. Das hängt mit den Ansprüchen an die Lagerung bei einem der erwarteten Impfstoffe zusammen. Dieser muss bei minus 80 Grad gekühlt werden.

Praxen niedergelassener Ärzte verfügen meist nicht über solche speziellen Kühlmöglichkeiten. Der Impfstoff wird in Thüringen zentral in zwei streng bewachten Kühllagern aufbewahrt. Erst wenn ausreichend und in der Lagerung weniger anspruchsvolle Impfstoffe zur Verfügung stehen, könnten in Phase 2 auch Arztpraxen eingebunden werden.

Die Kosten für das gesamte Impf-Equipement bezifferte Werner auf 25 Millionen Euro. Gedeckt seien sie durch den Corona-Sonderfonds. Geplant sind mindestens ein Impfzentrum in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt. Die Städte Erfurt, Jena und Gera erhalten zwei Standorte. Die Anlaufstellen befinden sich entweder in den während der Pandemie eingerichteten Abstrichstellen oder in den Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Sie sollen werktags zwischen sechs und 12 Stunden geöffnet sein.

Wie sind die Impfzentren personell ausgestattet?

Laut KV-Hauptgeschäftsführer Sven Auerswald könnten bei 12 Impfungen pro Stunde im Acht-Stunden-Betrieb landesweit pro Woche 29.000 Menschen geimpft werden. Je nachdem, ob im Ein- oder Zweischicht-Betrieb gespritzt werde, benötige man dafür rund 350 Mediziner und medizinisches Fachpersonal. Auf eine Umfrage der KV hätten sich bisher 500 Freiwillige gemeldet.

Wie und ab wann bekommt man einen Impftermin?

Impftermine müssten über die KV via Internet unter www.impfen-thueringen.de oder per Telefon unter 03643 4950490 vorab vereinbart werden. Erst dann, wenn ein Impfstoff verfügbar ist und die endgültigen Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission feststehen, gibt es Termine und wird die Anmeldung über die genannte Website freigeschaltet. Ohne Termin wird nicht geimpft.

Impfquote von mindestens 60 Prozent nötig

Für eine ausreichende Immunisierung werde mindestens eine Impfquote von 60 Prozent benötigt, sagte Heike Werner. Dafür hoffe man nicht nur auf genügend Impfstoff, sondern auch auf die Bereitschaft der Thüringer. Eine Impfpflicht soll es nicht geben.