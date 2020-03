Wie geht es jetzt in Thüringen weiter?

Thüringen hat wieder einen – nicht nur geschäftsführenden – Ministerpräsidenten und sogar ein funktionsfähiges Kabinett. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum ist Bodo Ramelow ohne Mehrheit im Parlament jetzt Ministerpräsident?

Die Verfassung ist darauf ausgerichtet, dass Thüringen nach einer Neuwahl des Landtags auch eine Landesregierung bekommt. Deshalb gibt es bei der Wahl des Ministerpräsidenten nach den zwei Wahlgängen, in denen eine absolute Mehrheit von aktuell 46 Stimmen nötig ist, den dritten Wahlgang, in dem der Kandidat mit den „meisten Stimmen“ gewählt ist – und dies sogar in dem Fall, wenn ein Einzelbewerber mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält. Das ist die dominierende Rechtsauffassung, die aber zuletzt von der CDU bezweifelt wurde.

Ist also jetzt Ramelows Wahl nicht rechtlich anfechtbar?

Nein. Denn er hat ja 42-Ja-Stimmen erhalten, das entspricht der Stärke der Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grünen. Gegen ihn stimmten nur 23 Abgeordnete, also wahrscheinlich die gesamte AfD-Fraktion, die 22 Mitglieder hat. Die CDU enthielt sich wohl fast komplett. Die FDP stimmte nicht mit ab. So oder so: Mit 42 Ja- und 23 Nein-Stimmen ist Ramelow rechtssicher Ministerpräsident.

Warum kam die Regierung fast automatisch ins Amt?

Ramelow musste nicht – wie das in einigen anderen Ländern vorgeschrieben ist – das Parlament zur Zustimmung für das Kabinett bitten. Er ernannte nach seiner Vereidigung seine Ministerinnen und Minister, die dann ebenfalls vor dem Landtag vereidigt wurden. Die Arbeit der ersten Minderheitsregierung in der neueren Thüringer Geschichte konnte danach sofort beginnen.

Warum Minderheitsregierung?

Weil sie ja im Landtag weiterhin nur auf die feste Unterstützung von 42 der 90 Abgeordneten setzen kann. Die Regierung ist zwar voll geschäftsfähig, kann verwalten, Verordnungen erlassen oder im Bundesrat abstimmen. Aber für Gesetze benötigt sie die Zustimmung des Parlaments, braucht also vier Stimmen aus den anderen Fraktionen.

Woher sollen die kommen?

Erst einmal von der CDU. Obwohl die Fraktion Ramelow nicht wählte, sondern sich nur enthielt, steht sie weiter zu der sogenannten Stabilitätsvereinbarung, die am Mittwoch vor der Wahl unterzeichnet wurde. Sie soll dafür sorgen, dass Thüringen bis zu Neuwahlen am 25. April 2021 regiert werden kann.

Was steht da drin?

Rot-Rot-Grün und CDU wollen Kompromisse „nur untereinander“ suchen, also ohne Beteiligung der AfD. Damit sollen wechselnde Mehrheiten vermieden werden. Das würde verhindern, dass die Fraktion unter Führung von Björn Höcke indirekt mitregiert. Zentrales Vorhaben ist die Verabschiedung eines Landeshaushalts im Dezember dieses Jahres. Hinzu kommen das bereits im Landtag debattierte Hilfspaket für Städte, Gemeinden und Kreise in Höhe von 568 Millionen Euro, eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs und ein „Schulfrieden“ – also mehr Lehrer und Eigenständigkeit der Schulen und weniger Unterrichtsausfall.

