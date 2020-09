TA Polit-Talk „Am Anger“: Wir wissen heute mehr über Corona

Nach der Aufzeichnung des "Talk am Anger" bei Salve-TV rund um die Erfahrungen aus sechs Monaten Corona-Pandemie stehen (von rechts) Gesundheitsministerin Heike Werner, Infektiologe Mathias Pletz, Chef des Institutes für Infektiologie und Klinikhygiene der Uniklinik Jena, TA-Chefredakteur Jan Hollitzer und Moderator Klaus Dieter Böhm von Salve-TV auf einer Treppe.

War der harte Lockdown im Frühjahr notwendig? Mit der Frage, die gerade viele bewegt, beginnt auch der aktuelle „Talk am Anger“ von Thüringer Allgemeine und Salve TV. Gäste sind Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) und Mathias Pletz, Infektiologe und Leiter des Institutes für Infektiologie und Klinikhygiene am Unikrankenhaus in Jena. Mit den Moderatoren Jan Hollitzer, TA-Chefredakteur und Klaus-Dieter Böhm von Salve TV sprechen sie über die Erfahrungen aus sechs Monaten Corona-Pandemie.