Erfurt. Wolfgang Schäuble (CDU) ist seit 1972 Mitglied des Bundestages und damit der dienstälteste deutsche Abgeordnete. Am Mittwoch spricht er in Erfurt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeitzeuge Wolfgang Schäuble spricht über die Einheit

In Sachen deutsche Einheit ist Wolfgang Schäuble Zeitzeuge par excellence. Als Bundesminister des Inneren und Vertreter der Bundesrepublik verantwortete er nach der Wende mit Günther Krause (für die DDR) maßgeblich den im Juli 1990 abgeschlossenen Einigungsvertrag zur Auflösung der DDR mit. Seitdem hat er in verschiedenen politischen Ämtern und Funktionen den Einheitsprozess mitgestaltet und kritisch begleitet. Angesichts der Regierungskrise in Thüringen appellierte er jüngst an die Bundespolitik, sich aus der Lösung der politischen Krise in Thüringen herauszuhalten und die Gewählten des Landes selbst entscheiden zu lassen.

Am Mittwoch hält der populäre CDU-Politiker und dienstälteste deutsche Abgeordnete den Abschlussvortrag im Rahmen der gemeinsamen Ringvorlesungen der Uni Erfurt und der Mediengruppe Thüringen. Sein Thema sind „30 Jahre vereintes Deutschland. Ost-West-Annäherungen im medialen und politischen Spannungsfeld“. Im Anschluss daran wird der 77-Jährige mit Studenten und Gästen diskutieren. Um allen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen, wird die Vorlesung im Hörsaal 1 der Uni per Video in einen zweiten Hörsaal übertragen.

Der Eintritt ist frei, Einlass ab 17.30 Uhr, es finden Sicherheitskontrollen statt. Größere Taschen oder Rucksäcke sind nicht zugelassen. Zur Uni gelangt man mit den Straßenbahnen der Linien 3 und 6. Parkplätze gibt es hinter dem Campus an der Ortsstraße nach Erfurt-Marbach. Bitte geben Sie im Navigationssystem „An der Parkharfe“ ein.