Virtuelle Ferienaktion in Arnstadt

Mit einer besonderen Aktion wollen die Mitarbeiterinnen des Arnstädter Schlossmuseums Kindern in der kommenden Woche - 25. bis 29. Januar - die Ferien verschönern. Von Montag bis Freitag wird morgens um 8 Uhr ein kurzer Videoclip auf Facebook und auf Youtube veröffentlicht, in denen eine Bastelanleitung veröffentlicht wird.

Die Kinder benötigen Wasserfarben, helles Papier, den Rest einer weißen Kerze, Zeitungspapier, alte Zeitschriften, alte Werbeprospekte, Buntpapier, altes Geschenkpapier, Bastelkleber und Pinsel.

Der Nachwuchs wird gebeten, sein Kunstwerk zu fotografieren und das Foto per E-Mail oder per Post mit Namen und Anschrift an das Schlossmuseum zu senden. Alle Zusendungen kommen in einen Los-Topf und die Kinder erhalten tolle Preise. Einsendeschluss ist der 14. Februar.

Das Schlossmuseum bei Facebook: https://www.facebook.com/schlossmuseum