Übergriff auf Bürgerbüro von CDU-Landeschef Hirte in Bad Langensalza

Am Bürgerbüro des thüringischen CDU-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Christian Hirte in Bad Langensalza hat es mutwillige Beschädigungen gegeben. Im Eingangsbereich seien Hinweistafeln aus Glas eingeschlagen worden, teilte der CDU-Landesverband am Freitag in Erfurt mit. Die Sachbeschädigung sei bei der Polizei angezeigt worden.

"Wer Büros von Abgeordneten und Parteien beschädigt oder beschmiert, dem fehlen die Argumente. Gewalt ist keine Form der politischen Auseinandersetzung", erklärte Hirte. Der Bürobereich wird nach Parteiangaben auch von der CDU Bad Langensalza genutzt.

In Thüringen gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Vandalismus und Angriffe auf Abgeordneten- oder Parteibüros. Fast alle Parteien waren davon bereits betroffen.