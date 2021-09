dpa/audio-Vormittagsprogramm für Dienstag, 28. September 2021, 9 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin: Diana Kramer, Tel. (030) 2852-31360 E-Mail: audio@dpa.com BTW21 / NACH DER BUNDESTAGSWAHL Zwei Tage nach der Bundestagswahl laufen die Vorbereitungen für die Sondierungen auf Hochtouren. Heute kommen zunächst die Fraktionen zu ersten Beratungen zusammen.

bIhre Ansprechpartnerin: Diana Kramer, Tel. (030) 2852-31360 E-Mail: audio@dpa.com BTW21 / NACH DER BUNDESTAGSWAHL Zwei Tage nach der Bundestagswahl laufen die Vorbereitungen für die Sondierungen auf Hochtouren. Heute kommen zunächst die Fraktionen zu ersten Beratungen zusammen. Morgen wollen dann FDP und Grüne über eine mögliche Regierungsbildung sprechen. Sowohl die SPD als auch die CDU wollen ein Regierungsbündnis mit grün/gelb. - 9.30 O-Töne SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich David Rima berichtet aus Berlin. - 9.40 N - 10.30 Korri-Talk - 11.30 N - 13.30 N _____________________ - Korri-Talk - Interview Verhandlungsexperte Matthias Schranner CORONA / IMPFPFLICHT FÜR LEHR- UND PFLEGEKRÄFTE In Deutschland wird weiter über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus für bestimmte Berufsgruppen diskutiert. Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, fordert diese Pflicht für medizinisches Personal und Beschäftigte in Kitas und Schulen. „Wer mit vulnerablen Gruppen zu tun hat und die eigene Immunisierung ablehnt, hat seinen Verstand ausgeschaltet“, sagte Fischbach der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Ursula Winkler berichtet. - 10.30 N WENIGER ÖKOSTROM PRODUZIERT Die Produktion von Ökostrom aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Energiequellen ist erneut zurückgegangen. In diesem Jahr lag der Ökostrom-Anteil bislang bei rund 43 Prozent des Bruttostromverbrauchs, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit. Michelle Kradel berichtet. - 10.30 N GFK-KONSUMKLIMAINDEX Mit der Verbraucherstimmung geht es wieder aufwärts. Der GfK-Konsumklimaindex hat im September kräftig zugelegt. Den Nürnberger Marktforschern zufolge hat das Konsumklima den höchsten Wert seit fast anderthalb Jahren erreicht. BLR-Kollege Nils Paul berichtet. - 9.30 N PROZESS / TODESFÄLLE NACH PO-VERGRÖSSERUNGEN In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen einen Schönheitschirurgen. Der Arzt muss sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Zwei Frauen waren nach Gesäßvergrößerungen gestorben. Die Kollegen berichten. - N nach Prozess-Auftakt _______________________ - Korri-Talk VW / URTEIL IM UNTREUE-PROZESS Im Untreue-Prozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen soll heute das Urteil fallen. Den Führungskräften wird vorgeworfen, führenden Betriebsräten unangemessen hohe Bezüge freigegeben zu haben. Für die Anklage handelte es sich um Untreue, teils auch im besonders schweren Fall, da VW dadurch ein millionenschwerer Schaden entstanden sei. Die Kollegen berichten. - N nach Urteil KRETA / NACHBEBEN Auf der griechischen Ferieninsel Kreta sorgen weiter Erdbeben für Erschütterungen. Einen Tag nach dem schweren Beben der Stärke 5,8, bei dem ein Mensch starb und schwere Schäden entstanden, gab es am Morgen ein Nachbeben. Takis Tsafos berichtet aus Athen. - 10.30 Korri-Talk ENGPÄSSE AN BRITISCHEN TANKSTELLEN Seit Tagen kommt es an britischen Tankstellen zu Panikkäufen und langen Schlangen. Hintergrund ist ein gewaltiger Mangel an Lastwagenfahrern, die eigentlich den Kraftstoff von A nach B bringen müssten. Viele Tankstellen haben inzwischen geschlossen - und ein Ende des Zustands ist nicht in Sicht. Philip Dethlefs berichtet aus London. - 10.30 N ********************************** Versendet und noch aktuell: EDMUND STOIBER WIRD 80 - O-Ton-Collage und Korri-Talk LONDON / BOND-PREMIERE - Korri-Talk R. KELLY SCHULDIG GESPROCHEN - Korri-Talk NETFLIX / NEUE DOKU ÜBER BRITNEY SPEARS - Mod-N

