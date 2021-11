139 weitere Infektionen am Wochenende

Eichsfeld. Inzidenz bei hessischen und niedersächsischen Nachbarn wesentlich geringer.

Insgesamt 139 neue Coronafälle meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Wochenende für den Landkreis Eichsfeld. Am Sonntag waren weitere 53 Infektionen mit dem Virus registriert worden, am Samstag lag die Zahl bei 86. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht von 513,8 am Sonnabend auf 501,7 am Sonntag.

Mit Blick auf die Nachbarlandkreise ergibt sich ein ganz unterschiedliches Bild. Im Kyffhäuserkreis gab das Robert-Koch-Institut die Inzidenz mit einem Wert von 843,3 an, im Landkreis Nordhausen lag er bei 668,2 und im Unstrut-Hainich-Kreis erreichte er 635,2.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den niedersächsischen und hessischen Nachbarn sind die Werte offenbar wesentlich geringer. Im Landkreis Göttingen lag die Inzidenz nach Angaben des RKI am Sonntag bei 264,3. Wie es auf der Internetseite der dortigen Kreisverwaltung heißt, gilt unter anderem in den Innenstädten von Göttingen montags bis samstags sowie in Duderstadt und Bad Lauterberg samstags die Maskenpflicht.

Im hessischen Werra-Meißner-Kreis erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag einen Wert von 226,9.

Kontakt Gesundheitsamt Landkreis Eichsfeld unter Tel.: 03606/6505555 oder E-Mail an gesundheitsamt@kreis-eic.de.