14 neue Coronafälle im Eichsfeldkreis

Eichsfeld. 13 Personen im Eichsfeld befinden sich in stationärer Behandlung.

Am Wochenende stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Eichsfeld um 14 auf 107. Mit Stand Sonntagmorgen befinden sich 13 Personen in stationärer Behandlung, ein Fall wird seitens des Landratsamtes als „schwerer Verlauf“ beschrieben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 54, was auch bedeutet, dass das Eichsfeld weiterhin als Risikogebiet gilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.