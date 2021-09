30 Jahre Caritas-Beratung im Eichsfeld: Wenn Menschen „aus der Bahn“ geworfen werden

Leinefelde. 30 Jahre Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas. Einladung für Selbsthilfegruppen

In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Alkohol in den vergangenen drei Jahrzehnten zurückgegangen. Vorbei die Zeiten, in denen in den Medien Werbung für alkoholische Getränke und Zigaretten ohne Einschränkung erlaubt war. Eigentlich eine gute Nachricht, aber: Beim steigenden Medikamenten-Verbrauch steht die Bundesrepublik gegenwärtig den USA nicht nach; die Digitalisierung bringt auch negative Veränderungen mit sich, zum Beispiel das Online-Gaming, allein oder mit anderen zusammen. Die Gefahr besteht, dass das übermäßige, ja krankhafte Nutzen von Computerspielen zur Sucht führt.

„Menschen, Drogen und Gesellschaft ändern sich – und die Sucht(selbst)hilfe wird gebraucht!“ lautete der Titel des Vortrages, den Dr. Katharina Schoett, Chefärztin der Abteilung für Suchtmedizin, stellvertretende Ärztliche Direktorin des Ökumenischen Hainich-Klinikums gGmbH Mühlhausen, jetzt in der Bonifatiuskirche hielt. Kinder, Jugendliche und die Familien bedürfen, so ihre Meinung, der Aufmerksamkeit. Eingeladen waren Angehörige der Sucht-Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis Eichsfeld. Die musikalische Umrahmung hatten Lilly und Tommy Wenderott aus Wingerode übernommen, die an der Eichsfelder Musikschule ausgebildet werden.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Motto „Selbsthilfe beflügelt“ hatte die Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke, Angehörige und Gefährdete unter Leitung von Cordula Traubel eingeladen. Diese Beratungsstelle befindet sich gegenüber der katholischen Kirche am Bonifatiusweg im Haus der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen und besteht jetzt seit 30 Jahren.

Soziale Not wächst in Zeiten der Corona-Pandemie

Die Fachdienstleiterin konnte darauf verweisen: Mit Unterstützung der Caritas hat sich vor einigen Wochen in Heiligenstadt eine neue Selbsthilfegruppe mit Namen „Standhaft“ für Menschen mit Alkoholproblemen gegründet. Sie treffen sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat, in den geraden Kalenderwochen, um 17.30 Uhr im Café „Vielfalt“, einer Einrichtung der Caritas. Die Wichtigkeit von Kontakten hatte die Chefärztin hervorgehoben und das Anwachsen sozialer Not in Zeiten der Covid-19-Pandemie angesprochen. Eine ihrer Patientinnen hatte ihr gesagt, an Essen habe es ihr nicht gefehlt, aber an sozialen Kontakten. Zur Begrüßung nannte Gerald Nolte, stellvertretender Regionalleiter der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, Situationen, die Menschen „aus der Bahn werfen“: Krankheit oder Tod eines geliebten Menschen könnten ohne Hilfsangebote zur Resignation und zur Sucht führen.

Beim Vortrag von Frank Hübner wurde ebenfalls deutlich: Sucht ist kein Randproblem unserer Gesellschaft. Als Vorsitzender des Kreuzbundes e.V. Diözesanverband Erfurt und als Lotse informierte er über die Tätigkeit des Lotsennetzwerkes Thüringen, eine Form der Suchtselbsthilfe. Auf Grund eigener Erfahrungen helfen Lotsinnen und Lotsen Alkohol- und anderen Suchtkranken dabei, „sie an das rettende, trockene Ufer zu lenken“. Zum Thema „Selbsthilfe von analog bis digital“ berichtete er, bis Ende August 2021 hätten 5000 Menschen die seit dem 10. März 2021 angebotene Lotsen-App genutzt.

Pfarrer Markus Hampel, geistlicher Beirat im Kreuzbund e.V., Diözesanverband Erfurt, beschloss das Treffen mit einem Gebet. In der von Cordula Traubel und Katharina Fröhlich aus Erfurt, Referentin in der Diözesangeschäftsstelle des Bistums Erfurt, geleiteten Diskussion hatte eine Teilnehmerin ein „Riesenproblem“ für Suchtkranke und Angehörige benannt. Es ist die Scham, die es zu überwinden gilt, um professionelle Hilfe anzunehmen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.