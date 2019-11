45,8 Millionen Euro werden in St. Martini investiert

Duderstadt. In das Duderstädter Krankenhaus St. Martini wird in den kommenden sechs Jahren viel Geld investiert.

Das Duderstädter Krankenhaus St. Martini rüstet sich für die Zukunft. „Wir investieren“, sagt Geschäftsführer Markus Kohlstedde. In den kommenden sechs Jahren soll die stattliche Summe von 45,8 Millionen Euro in ein großes Bauprojekt fließen. Und es gibt ein positives Signal: Ein Förderbescheid in Höhe von sieben Millionen Euro der insgesamt beantragten 20 Millionen für den ersten Bauabschnitt ist bereits eingegangen. Ein weiterer Antrag für Abschnitt zwei über 16 Millionen Euro ist gestellt. Doch auch in die eigene Tasche muss man greifen, und zwar tief. Um die Weichen zu stellen, müssen 9,8 Millionen Euro an Eigenmittel aufgebracht werden.