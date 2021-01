46 Corona-Neuinfektionen im Eichsfeld

Eichsfeld. Auch am Sonntag gibt es im Eichsfeld wieder viele Neuinfektionen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind es 46 an der Zahl. Damit sind aktuell (Stand Sonntag, 17. Januar, 8 Uhr) 879 Menschen im Eichsfeld nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 30 Personen werden momentan stationär im Eichsfeld Klinikum wegen ihrer Erkrankung mit dem Virus behandelt. Bei sieben von ihnen wird von einem schweren Verlauf gesprochen. Corona-Blog: Thüringen weiter am stärksten betroffen - 18 Todesfälle am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis

Leider ist auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Virusinfektion zu beklagen. So erhöht sich die Gesamtzahl derer, die mit beziehungsweise an dem Virus Verstorbenen auf 101.

Aufgrund der hohen Fallzahlen der Neuinfektionen kann es aktuell bis zu drei Tage dauern, bis das Gesundheitsamt Kontaktpersonen positiv getesteter Personen telefonisch kontaktiert, heißt es von dort. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger dringend aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie Kontakt (mindestens 15 Minuten, weniger als 1,5 Meter Abstand ohne Mund-Nasen-Bedeckung) zu einer positiv getesteten Person hatten.