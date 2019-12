490 Meter neuer Amphibienleitzaun bei Buhla

Matthias Tobleb von der Firma Volkmann und Rossbach montiert mit seinem Kollegen am Ortsausgang von Buhla 490 Meter Leitzaun für Amphibien.

Zwei neue Krötentunnel, mit dem Bachdurchlauf sogar drei, und insgesamt 490 Meter Amphibienleitzaun errichtete die Firma Bauer aus Worbis in den vergangenen Wochen am Ortsausgang von Buhla in Richtung Kraja. Laut Frank Kontroschowitz, Fachkoordinator Landschaftsplanung im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr Region Nord, werden 350.000 Euro investiert. Aufgrund des Neubaus der Ortsumfahrung von Haynrode wurde diese naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme notwendig.