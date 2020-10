Bedrückende Nachrichten musste das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld am Freitagmorgen in der Telefonkonferenz des Krisenstabes mitteilen. Im Ergebnis weiterer Abstrichaktionen im Kreisgebiet müssen 20 Corona-Neuinfektionen verzeichnet werden.

In der Nacht zum Freitag sei es auch zu zwei Todesfällen gekommen. Im Alter von 89 und 94 Jahren verstarben zwei Senioren im Zusammenhang mit ihrer Covid-19-Erkrankung, teilte das Amt bedauernd mit. Die 7-Tage-Inzidenz nach den Berechnungen des Robert-Koch-Institutes liegt derzeit bei einem Wert von 49,0.

„Bedingt durch die hohe Zahl an Neuinfektionen wird jedoch mit einem erneuten Anstieg gerechnet“, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

Weiterhin sind einige Städte und Gemeinden im Landkreis Eichsfeld besonders schwer betroffen. In Heiligenstadt steigt die Zahl auf 30 Fälle an, in Steinbach sind es 13, in Leinefelde neun, in Uder acht, in Reinholterode sechs und in Lutter fünf Fälle, so Tobias John, Sprecher des Landkreises. „Alle anderen Fälle verteilen sich weiterhin über das ganze Kreisgebiet.“

14 Patienten werden stationär behandelt. Aber es gelten auch acht Menschen im Landkreis wieder als genesen. Insgesamt sind momentan 108 Personen im Kreis mit dem Virus infiziert. Amtsärztin Judith Rahrig verweist darauf, dass eine Infizierung mit dem Coronavirus nicht unbedingt stationär behandelt werden müsse, sofern kein Anstieg bei der Symptomatik zu verzeichnen sei. „Hierüber entscheidet im Einzelfall der Hausarzt in Absprache mit dem Krankenhaus und dem Gesundheitsamt.“

Trotz besonderem Drucks sind Mitarbeiter hochmotiviert

Eine Mitarbeiterin des Eichsfelder Gesundheitsamtes und Bundeswehrsoldat bei der Gesundheitsabfrage. Foto: Tobias John / Landratsamt Eichsfeld

Wie in fast allen Gesundheitsämtern in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten die Amtsärztinnen und Amtsärzte sowie ihre Mitarbeiterschar inzwischen seit mehr als einem halben Jahr unter besonderem Druck.

„Die Corona-Pandemie lässt kaum noch Raum für Urlaub und Freizeit. Dennoch sind alle hoch motiviert und schaffen es trotz der anhaltenden Belastung, Kontaktpersonen zu ermitteln und die tägliche Gesundheitsabfrage bei allen an Covid-19-Erkrankten zu gewährleisten“, ist Amtsärztin Rahrig stolz auf ihr Team und dankbar.

Neben dieser Arbeit sei man zusätzlich damit befasst, Veranstaltungsanzeigen aufzunehmen, wenn erforderlich, dafür Genehmigungen zu erteilen sowie Auskünfte über die Hotline zu geben.

„Darüber hinaus gehen täglich Anfragen von Bürgern, Institutionen, Gewerbetreibenden und auch Pressevertretern ein“, die, so muss Judith Rahrig auch sagen, „in ihrem Anspruch teilweise das Machbare überfordern.“ Allein in den zurückliegenden sieben Tagen, seit sich die Fallzahlen stark nach oben entwickelt haben, seien mehr als 1000 Anrufe nur über die Hotline eingegangen. „Seit Beginn der akuten Ausbruchslage zum Beginn dieses Monats erfolgten 890 Test“, fügt Tobias John hinzu.

Bundeswehrsoldaten helfen zwei Wochen im Gesundheitsamt mit

Im Moment befinden sich darüber hinaus rund 560 Menschen im Landkreis in Quarantäne. Das heißt, dass allein im Rahmen der Gesundheitsabfrage täglich etwa 600 Telefonate zu führen sind. Darum ist man froh, dass seit Beginn dieser Woche das Gesundheitsamt in seiner Arbeit durch die Bundeswehr verstärkt wird. Sieben Soldaten der Streitkräfte und ein Rettungssanitäter befinden sich im Einsatz für die Kontaktnachverfolgung, Gesundheitsabfrage und Testung von Kontaktpersonen. Ein Erinnerungsfoto hat Tobias John bereits geschossen, aus bundeswehr- und amtsinternen Schutzgründen ohne Namen.

Eindringlich appellieren Gesundheitsamt und die gesamte Verwaltung des Kreises, private Feiern auf ein Minimum zu beschränken und besonders auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu achten. Die jüngsten Allgemeinverfügungen gelten vorerst uneingeschränkt bis 31. Oktober weiter.