63-Jähriger stürzt in Baugrube

Ein Unfall, bei dem sich eine Person verletzte, ereignete sich am Freitagabend gegen 18.55 Uhr in der Heidener Straße in Heiligenstadt. Um seinen Weg zum Einkaufen abzukürzen, überwand ein 63-jähriger Mann die Absperrung zu einer Baustelle. Dabei stürzte er in eine etwa 150 Zentimeter tiefe Baugrube und brach sich ein Bein. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.