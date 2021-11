698 Menschen im Kreis Eichsfeld mit Coronavirus infiziert

Eichsfeld. 17 Corona-Infizierte werden im Landkreis Eichsfeld im Krankenhaus behandelt.

92 Neuinfektionen schlagen am Freitag im Landkreis Eichsfeld zu Buche. Damit sind aktuell insgesamt 698 Menschen in der Region mit dem Coronavirus infiziert. Im Krankenhaus müssen 17 von ihnen behandelt werden, sieben von ihnen mit einem schweren Krankheitsverlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz gab das Robert-Koch-Institut (RKI) mit einem Wert von 367 an.

Mit 133 hat die Verwaltungsgemeinschaft Eichsfeld-Wipperaue derzeit die höchste Infektionszahl, gefolgt von der Stadt Leinefelde-Worbis, wo 96 Fälle bekannt sind. In der Stadt Heiligenstadt gibt es 94 Coronafälle, in der VG Ershausen/Geismar 84. In der Stadt Dingelstädt sind 57 Infizierte registriert, in der VG Leinetal 45, in der VG Uder 44 und in der VG Westerwald-Obereichsfeld 40.

24 Fälle gibt es in den Verwaltungsgemeinschaften Hanstein-Rusteberg und Lindenberg sowie in der Landgemeinde Am Ohmberg. 23 sind es in der Gemeinde Niederorschel, zehn in der Landgemeinde Sonnenstein.

Die Inzidenz der Neuinfektionen im Landkreis Göttingen lag am Freitag bei 80.