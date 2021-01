785 Infizierte im Landkreis Eichsfeld

Die derzeit laufenden Impfungen sollen die Lage in der Corona-Pandemie entspannen.

39 Neuinfektionen meldet das Landratsamt am Freitag für den Landkreis Eichsfeld. Genesen sind binnen eines Tages 44 Personen. Damit liegt die Gesamtzahl der aktuell mit dem Corona-Virus Infizierten bei 785. Die Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich laut Aussagen der Kreisverwaltung auf 253. Stationär im Krankenhaus behandelt würden derzeit 34 Patienten. Bei neun Fällen gäbe es einen schweren Verlauf.

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Landkreis Eichsfeld insgesamt 3185 Personen mit dem Virus infiziert, 2294 sind mittlerweile genesen. 106 Menschen sind bedauerlicherweise verstorben. Im Werra-Meißner-Kreis wurden am Freitag 53 neue Corona-Fälle registriert, heißt es von der dortigen Kreisverwaltung. Der Anstieg sei insbesondere auf einen Ausbruch in einem Seniorenheim in Waldkappel zurückzuführen. Erkrankt beziehungsweise positiv getestet sind im Werra-Meißner-Kreis derzeit 295 Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt dort bei 166.

Im Klinikum Werra-Meißner werden momentan 40 Patienten auf der normalen Isolierstation behandelt, zusätzlich auf der Intensivstation acht, sieben davon mit Beatmung. In Bad Sooden-Allendorf gibt es aktuell 27 Erkrankte, in Eschwege 57 und in Witzenhausen 21.