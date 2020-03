Abgabe von Grünschnitt teils möglich

Der Frühling steht vor der Tür, schon brummen die ersten Rasenmäher. Aber wohin in der aktuellen Corona-Situation mit dem anfallenden Grünschnitt? Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Vorerst wird es auch weiterhin für die Bürger des Landkreises Eichsfeld die Möglichkeit der Abgabe des Strauch- und Grünschnittes sowie für Küchenabfälle an den bekannten Sammelstellen geben. Allerdings kann es hier zu Einschränkungen und Schließungen derjenigen Sammelstellen kommen, die im Betrieb von Gemeinden stehen“, erklärt Katja Seebon vom Landratsamt.

Hier haben die Gemeinden die Verwaltungshoheit und entscheiden, ob diese Einrichtungen auch weiterhin geöffnet sein sollen. „Bekannt ist uns bisher lediglich die Schließung der Annahmestelle der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld.“

Um weiterhin die Abgabe an den Sammelstellen zu ermöglichen, sei in der derzeitigen Pandemie-Phase allerdings auch auf die angeratenen allgemeinen Verhaltensregeln hinzuweisen, hier insbesondere auf den einzuhaltenden Abstand von 1,50 Meter zwischen den Personen. „Sollten sich in der Zukunft aufgrund der derzeitigen Corona-Krise Veränderungen hinsichtlich der Öffnung einzelner Sammelstellen ergeben, wird es weitere Informationen geben“, heißt es aus dem Landratsamt.