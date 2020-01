Bickenriede. Der diesjährige Südeichsfelder Krippenweg wird am Sonntag, 25. Januar, mit einem Konzert in der Bickenrieder Kirche abgeschlossen.

Abschlusskonzert des Krippenwegs in Bickenriede

Das Abschlusskonzert des diesjährigen Südeichsfelder Krippenweges findet am Samstag, 25. Januar, 15 Uhr, in der Kirche in Bickenriede statt. Dort werden die Jagdhornbläser Anrode unter Leitung von Peter Fruntke und Sängerin May-Britt Rabe mit dem Ensemble „incantata“ zu hören sein. Die Besichtigung der imposanten Weihnachtskrippe ist quasi inklusive. Der Eintritt ist frei.