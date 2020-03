Dingelstädt. In den vergangenen 24 Stunden gab es im Landkreis Eichsfeld acht weitere bestätigte Covid-19-Fälle. Eine erhöhte Fallzahl wurde in Dingelstädt festgestellt.

Acht neue bestätigte Covid-19-Fälle in 24 Stunden im Eichsfeld

Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag mit. Das Gesundheitsamt veranlasse die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen. Bisher seien rund 550 Personen durch das Amt per Bescheid unter Quarantäne gestellt worden. Alle weiteren Entwicklungen in unserem Liveblog.

Mit Stand Donnerstag, 8 Uhr, gab es demnach im Landkreis 39 bestätigte Fälle. Drei Patienten befinden sich laut Kreisverwaltung in stationärer Behandlung, bei einem wird von einem schweren Verlauf gesprochen. Todesopfer habe der Virus im Kreis bisher nicht gefordert. Genesene gab es in den vergangenen 24 Stunden nicht. Erhöhte Fallzahlen sind laut Landratsamt „insbesondere in Dingelstädt mit vielen Infizierten festzustellen“. Daher appelliert das Gesundheitsamt nochmals an die Bevölkerung, die geltenden Allgemeinverfügungen des Landkreises sowie die Thüringer Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus vom 26. März unbedingt zu beachten. „Es wird darauf hingewiesen, dass, neben der Einschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum, die Bevölkerung auch angehalten ist, Familienbesuche oder Besuche im Freundes- und Bekanntenkreis auf das absolut nötige Minimum zu beschränken“, heißt es in der Mitteilung. In Fall der Begegnung sei unbedingt ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Derweil reagiert auch Dingelstädt. Wie der Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt, Andreas Fernkorn (CDU), mitteilt, gibt es am Freitag als Postwurfsendung für alle Haushalte ein Faltblatt, in dem noch einmal darauf hingewiesen wird, von den genannten Besuchen Abstand zu nehmen.