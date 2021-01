Ärger um gefällte Linde am Richteberg

Die Linde am Heiligenstädter Richteberg am preußischen Meilenstein musste gefällt werden, weil sie nach Auskunft der Stadt Heiligenstadt von Brandkrustenpilz befallen war.

Am vorigen Samstag, so schrieb der Eichsfelder Kreistagsabgeordnete der Grünen Norbert Sondermann in einem sozialen Netzwerk, habe er eine traurige Beobachtung am Heiligenstädter Richteberg gemacht. Dort sei eine sicher mehr als 150 Jahre alte Linde seines Erachtens ohne Not gefällt worden. Direkt am preußischen Meilenstein sei nicht nur ein historisches Ensemble unwiederbringlich verloren, so Sondermann, sondern auch ein wertvolles ortsbildprägendes Stadtgrün.

Ohne Not sei gar nichts gefällt worden, sagt Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) auf Nachfrage unserer Zeitung. Bei dem Kollegen bei der Stadtverwaltung, der schweren Herzens die Fällung freigegeben habe, müsse schon viel passieren, ehe dieser einen Baum aufgebe. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Linde massiv von Brandkrustenpilz befallen war. Dieser Pilz, der parasitär lebt, kommt vor allem bei Linden und Buchen vor und verursache Moderfäule nahe der Wurzeln eines Baumes im unteren Stammbereich. Damit würde die Standfestigkeit des Baumes über die Zeit hinweg stark gemindert. Bäume, die äußerlich keine Symptome zeigen, können dadurch sogar unvermittelt umstürzen. Das sei der Grund für die Fällung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt gewesen. „Zu machen war an dem Baum nichts mehr“, so Spielmann. Er hätte sich im Übrigen gefreut, hätte Norbert Sondermann sich bei der Stadt nach dem Grund der Fällung erkundigt, statt sich in sozialen Netzwerken zu äußern. „Dann hätte man es ihm sicher gern erklärt.“