Lukas Riemekasten und Laure Herth von der Arztpraxis Riemekasten halfen spontan in der SBBS Leinefelde, die Absolventenklassen auf Corona zu testen.

Ärger um Schnelltests an Eichsfelder Schulen

Die Mitteilung kam am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr. Im internen Mitteilungsmodul der Thüringer Schulen stand, dass ab Montag die Schulen für ihre Absolventenklassen Schnelltest durchführen können und sollen, um den Präsenzunterricht stattfinden lassen zu können. Für Petra Stubenitzky, Direktorin der Staatlichen Berufsbildenden Schulen in Leinefelde ein Unding. „Wie soll man das an einem Wochenende organisieren?“, fragt sie. „Man erreicht niemanden.“ Wäre diese Mitteilung schon Freitagmorgen gekommen, hätte man viele Stunden wertvolle Zeit gewinnen können. Es gehe nämlich nicht nur darum, Arztpraxen oder medizinische Partner mehr oder weniger aufzutreiben, sondern auch das Kollegium, die Schüler und die Eltern zu kontaktieren.



Richtig sauer aber ist Petra Stubenitzky auf die Aussagen, die Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Wochenende getroffen habe und demnach einige Schulleiter für sich entschieden hätten, Präsenzunterricht ohne Schnelltestes durchzuführen und dabei von großer Unvernunft sprach. „Ich kann doch nicht am Freitagnachmittag eine lapidare Mitteilung ins Modul einstellen und dann am Wochenende schon solche Äußerungen treffen“, ist Petra Stubenitzky regelrecht sauer. Sie habe mit mehreren anderen Schulleitern gesprochen, die ebenso entsetzt und wütend seien. „Wir wollen die Tests, wir müssen sie aber auch hinkriegen.“



Den gesamten Montagmorgen habe man damit zugebracht, alle möglichen Arztpraxen zu kontaktieren, doch es scheiterte an freien Personalkapazitäten oder fehlenden Schnelltests, um bereits am Montagmorgen die Absolventenklassen durchzutesten. „Bei uns war die Bereitschaft der Schüler sehr groß, sofort gab es 40 Zusagen, sich testen zu lassen, um den Unterricht zu ermöglichen.“

Tischler, Raumausstatter, Maler – sie stehen kurz vor dem Abschluss. „Es geht in die Prüfungsvorbereitung“, untermauert Stubenitzky die Dringlichkeit des Präsenzunterrichtes in Kleingruppen in ihrer Berufsschule – mit umgestelltem Stundenplan und unter Maskenpflicht während des Unterrichtes, die die Schüler mittragen.

Sie ist sehr dankbar, dass die Arztpraxis Riemekasten dann am Montag spontan mit zwei Kollegen und noch 25 vorrätigen Schnelltests in die SBBS eilte und für den Rest der Schüler die Tests nachbestellte, um am Dienstag alles erledigt zu haben. „Die Tests dürfen nur von medizinischem Personal vorgenommen werden“, weiß die Schulleiterin.



Bernd Uwe Althaus, Chef des Schulamtes Nordthüringen, bestätigt, dass die Mitteilung erst am Freitag um 17.30 Uhr in das Modul eingestellt wurde, das Bildungsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Mitte der vorigen Woche den Vertrag über die kostenlosen Schnelltest geschlossen habe.

„Die Organisation der Testaktionen aber liegt bei den Schulen selbst“, bestätigt er. Einige Schulen im Eichsfeld hätten sich bereits im Vorfeld Partnerpraxen besorgt, die die Tests übernehmen. „Es geht rein um die Abschlussklassen in den Regelschulen, den Gymnasium und den Berufsbildenden Schulen“, sagt er. Er wisse auch, dass gerade letztere einen großen Wirkungskreis hätten. Er weiß zudem um die Unsicherheit vieler Eltern, die wissen wollen, wie es nun weitergeht. „Die Ruhe zu bewahren ist nicht nur in Pandemiezeiten ein guter Rat. Das soll kein Vertrösten sein“, betont er. Die Schulen täten, was möglich sei. Zu Ramelows Aussagen am Wochenende aber mochte er sich nicht äußern.