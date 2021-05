Kommentar Alle schnell an einen Tisch

Silvana Tismer über das Vorhaben Schulneubau

Ein kompletter Neubau für das Elisabeth-Gymnasium – je länger man über diese Idee nachdenkt, umso faszinierender wird sie. Das Bistum will richtig Geld in die Hand nehmen, legt damit ein Bekenntnis zum Eichsfeld ab. Die Stadt Heiligenstadt ist nicht abgeneigt und macht Vorschläge. Auch der Landkreis steht allen zielführenden Plänen wohlwollend gegenüber. Solch eine Einigkeit ist nicht selbstverständlich.

Hier geht es um Bildung. Da ist Einigkeit nicht nur wünschenswert, sondern vor allem angebracht. Doch nun muss die Einigkeit im gemeinsamen Vorgehen sichtbar werden. Die Stadt kann nur planungsrechtlich begleiten und helfen, wenn sie weiß, was das Bistum will. Das Bistum wiederum darf sich Anliegen der Stadt nicht verschließen. Das Gebäude wird über Jahrzehnte das Bild der Stadt prägen.

Was am Ende steht, sollte es der Standort unterm Iberg werden, ist der Verkauf der landkreiseigenen Liegenschaften an das Bistum. Er ist der Träger der Storm-Schule (ein Teil steht ungenutzt leer) und des ehemaligen Förderzentrums. Spätestens dann wird der Kreistag ein Wörtchen mitzureden haben.

Um das ehrgeizige Ziel, den Neubau in vier Jahren stehen zu haben, auch zu schaffen, ist jetzt eins wichtig: Alle an einen Tisch, ohne persönliche Befindlichkeiten. Schließlich geht es um Bildung.