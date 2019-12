Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Altes Mädchen“ in Leinefelde bekommt Verjüngungskur

Der Block in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße direkt an der Mühlhäuser Chaussee ist ein „altes Mädchen“. So nennt zumindest Tino Hartlep von der Wohnungs- und Verwaltungs- GmbH Leinefelde (WVL) das Gebäude, das 1964 errichtet wurde. Es gehört zu denen, die den großen Zuzug nach Leinefelde in den 1960er Jahren im Rahmen des Eichsfeldplans der SED-Regierung der DDR Herr werden sollten. Seit dem ist an dem Gebäude nichts erneuert worden.

Ursprünglich war der Block sogar zwei Eingänge länger, die wurden aber bereits 2008 zurück gebaut. Tino Hartlep findet, dass der Block eine sehr gute Lage habe: Hoch und mit Blick über die Stadt. Trotzdem habe man einen „enormen Leerstand“ zu verzeichnen gehabt. Es gab nur 2-Raum-Wohnungen ohne Balkon. Das sei schwer zu vermieten, und habe man gemerkt, dass sich etwas tun muss.

Neue Wohnungsgrundrisse in der Konrad-Martin-Straße

Mit Blick auf den Grundriss der neuen Wohnungen erklärt Tino Hartlep: „Aus drei Wohnungen haben wir zwei gemacht. Das sind völlig neue Grundrisstypen. Alles ist deutlich größer gegenüber der ursprünglichen Fassung. Und alle Bäder sind jetzt barrierefrei.“ Aus 78 Wohnungen wurden also 48. Das Erdgeschoss bietet sechs kleine 2-Raum-Wohnungen mit zirka 51 Quadratmeter Wohnfläche sowie sechs 4-Raum-Wohnungen mit 92 Quadratmetern. In den Obergeschossen entstehen 16 größere 2-Raum-Wohnungen mit 59 Quadratmetern Wohnfläche und 16 3-Raum-Wohnungen mit 78 Quadratmetern.

Dazu wurden die Grundflächen der Küchen und Bäder nahezu verdoppelt. Im Bad findet so eine bodengleiche Dusche Platz. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie klein die Bäder und Küchen waren, wenn man es nicht selbst gesehen hat“, sagt Tino Hartlep. Außerdem gibt es in jeder Wohnung einen Abstellraum zusätzlich zu dem im Keller des Gebäudes.

Große Fenster bringen helle Räume

Was aber am meisten auffällt, geht man durch die noch leeren Räume der Wohnungen, ist die Helligkeit. Große Fenster lassen viel Licht hinein und die Balkone bieten viel Platz für einen Ausklang des Tages in der Abendsonne. „Bei gutem Wetter sieht man auch den Scharfenstein.“

Neben den schicken Balkonen wird aber am Ende noch etwas anderes die Blicke auf den Block ziehen. Weil es betriebswirtschaftlich sinnvoller ist, so wenig Aufzüge wie möglich anzubauen, alle Wohnungen aber mit einem erreichbar seien sollen, hat sich die WVL etwas überlegt.

Im Abstand von zwei Metern von der Fassade wird ein Laubengang je zwei Eingänge verbinden, so dass alle Mieter der oberen Etagen barrierefrei in ihre Wohnungen kommen. Der Abstand vom Haus kommt die Privatsphäre der Mieter zu Gute. Er wird an seiner Front und auf dem Dach verglast sein, damit das Tageslicht die dahinterliegenden Wohnungen erreichen kann. Einen Eindruck davon, wie das später aussieht, bekommt man bereits auf dem großen Baustellenschild vor dem Gebäude. Anfang Februar wird er dann auch physisch zu sehen sein.

Momentan noch freie Wohnungen

Geplanter Einzugstermin ist April. Es gebe bereits viele Interessenten, aber auch noch einige Wohnungen, die Mieter suchen. Ende Januar wird es für die registrierten Mieter eine Schnupper-Veranstaltung geben. „Dann können sie schon ein mal bei Kaffee und Kuchen in ihrer eigenen Wohnung Probe sitzen“, sagt Tino Hartlep.

Zuvor geht es noch ans Eingemachte in der Konrad-Martin Straße. Ein Garagenkomplex mit 25 Plätzen soll im März begonnen werden. Auch gibt es für je zwei Eingänge einen abschließbaren Stellplatz für Fahrräder, ein Spielplatz wird entstehen. Und während gerade in den Wohnungen der Fußbodenbelag gelegt wird, bekommt der Flur später noch ein neues Geländer. Die alten Terrazzotreppen bleiben erhalten. „Die sind zwar schon 50 Jahre alt, aber die halten besser als jede Fliese.“

Umzug der Mieter lief harmonisch

Sonst wird das ursprüngliche Gebäude in weiten Teilen sein Gesicht verändern. Und auch die Mieterschaft wechselt, denn allen ehemaligen Mietern, insgesamt waren es 38, wurde eine Ersatzwohnung im Bestand der WVL angeboten. Die übernahm auch den kompletten Umzug bis zum letzten Bild an der Wand. „Das ist auch alles sehr harmonisch abgelaufen“, sagt Tino Hartlep und fügt hinzu: „Ich möchte mich auch bei allem Mietern hier in der Konrad-Martin-Straße für ihr Verständnis während der Bauarbeiten bedanken.“

Man sei das alles mit einem nachhaltigen Gedanken angegangen. „Wir wollten die Substanz, die wir haben, auf den neusten Stand bringen. Das war uns wichtig.“ Das Vorhaben wurde zum Teil von einem Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie mit Fördermitteln des Thüringer Barrierereduzierungsprogramms gestemmt. 10.000 Euro gab es pro Wohnung von dem Programm, so Tino Hartlep. „Damit ist natürlich auch einiges möglich.“

5,8 Millionen Euro sind für die energetische und grundhafte Sanierung insgesamt nötig. 850.000 Euro werden von der WVL in Eigenleistung erbracht.