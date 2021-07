Christian Stützer, Vorsitzender des Initiativkreises "Jüdisches Erbe in Heiligenstadt", führt zum Thema „Jüdisches Leben in Heiligenstadt“ durch die Kreisstadt. Gerhard Wenzel, Bernd Brodmann und Tillmann Bauer waren aufmerksame Zuhörer. In der Stubenstraße machte man an den Stolpersteinen von Brunhilde und Julius Meyerstein halt. Beide wurden nach Zwangsaussiedlung und Deportierung ermordet.