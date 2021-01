Aus einer Übergangslösung wurde ein ganzes Berufsleben

Nein, eine Entscheidung fürs Leben sollte das nicht sein, eher eine Übergangslösung für den Abiturienten Rudi Peter. Der junge Mann, 1956 in Erfurt geboren, sah seine berufliche Zukunft in der katholischen Jugendarbeit des Bistums Erfurt. Doch hierfür brauchte er einen Berufsabschluss. Er entschied sich 1977 für eine Ausbildung zum Hilfskrankenpfleger im Heiligenstädter St.-Vincenz-Krankenhaus. Der theoretische Unterricht fand in Leinefelde statt.



Die Heiligenstädter Zeit reichte für Rudi Peter aus, seine Pläne zu ändern. „Ich hatte so viel Freude am Pflegeberuf“, unterstreicht er rückblickend. Rudi Peter blieb im St.-Vincenz-Krankenhaus. Jahre des Arbeitens und Lernens folgten, wobei das Lernen an anderen Orten angesiedelt war, das Krankenhaus war die sogenannte entsendende Einrichtung: Erwachsenenqualifizierung zum Krankenpfleger an der Medizinischen Fachschule Mühlhausen, die Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivtherapie ebenfalls berufsbegleitend in der Betriebsakademie des Gesundheits- und Sozialwesens in Nordhausen.



Die Intensivstation Heiligenstadt war ein Jahrzehnt lang sein Arbeitsplatz, bevor er 1990 in die 1932 im St.-Vincenz-Krankenhaus gegründete Krankenpflegeschule wechselte. Diese Einrichtung genoss einen guten Ruf weit über die Grenzen des Eichsfeldes hinaus. Zunächst waren hier ausschließlich Ordensschwestern für den Pflegeberuf ausgebildet worden, später dann auch junge Frauen, die keinem Orden angehörten.

Fast 20 Jahre Leiter der Krankenpflegeschule

Eine weitere Neuerung gab es Ende der 1970er Jahre, als erstmals Männer aufgenommen wurden. Rudi Peter absolvierte berufsbegleitend ein Universitätsstudium zum Diplom-Medizinpädagogen. Fast 20 Jahre lang, von Januar 2001 bis Ende 2020, leitete er die Schule, deren Trägerschaft inzwischen die Eichsfeld Klinikum gGmH inne hat und die 2016 erfolgreich als Bildungsinstitut beim Thüringer Bildungsministerium angemeldet wurde.



Jetzt hat er seinen Schreibtisch ausgeräumt, alle notwendigen Unterlagen wohlgeordnet an seine Nachfolger übergeben. Dr. Dietmar Wiederhold, Pflege- und Gesundheitswissenschaftler, neuer Leiter des Bildungsinstituts und Stellvertreterin Dr. Sandra Althaus brauchten sich Rudi Peter nicht vorzustellen. „Beide waren auch schon zuvor als Pädagogen an unserer Schule tätig“, erzählt er und weiß die anstehenden Aufgaben bei ihnen in den besten Händen.



Thomas Jendro, sein langjähriger Stellvertreter, der ebenfalls kürzlich in den Ruhestand gegangen ist, kann bestätigen, wie viel Neues es in der Schule zu bewältigen galt. Seine und die Erinnerungen Rudi Peters würden mindestens ein dickes Buch ergeben, verbergen sich doch hinter jeder Jahreszahl und jedem Stichwort anspruchsvolle Aufgaben und Ziele. Nur einige Beispiele: Die staatliche Anerkennung der Bildungseinrichtung durch das Kultusministerium, die Umsetzung des neuen Krankenpflegegesetzes in der Berufs- und Ausbildungspraxis im Jahr 2003, die Ausbildungskooperation mit dem Ökumenischen Hainich Klinikum Mühlhausen. Schrittweise konnten die Schülerzahlen erhöht werden.

Mitarbeit auch weiter im Ethikkomitee

Nie stand der Schulleiter mit seinen Ideen und Visionen allein da, wenn es darum ging, den Bestand „seiner“ Schule zu sichern. Stets fand er die sprichwörtlichen offenen Ohren in der Leitung des Klinikums. Ganz gleich, ob bei Gesprächen mit seinen Schülern, mit Pädagogen und allen anderen Partnern erwies sich seine Einstellung als hilfreich und vorwärtsweisend: „Miteinander reden, gemeinsam alles gut abstimmen.“ Immer war die Schule für ihn mehr als nur ein Ort der Wissensvermittlung. Christliche und humanistische Werte wie Nächstenliebe und würdevoller Umgang mit den Patienten – das gab er den jungen Frauen und Männern mit auf ihren Lebensweg.



Befragt nach seinen Plänen als Ruheständler kann es sich Rudi Peter nicht vorstellen, künftig als Spaziergänger am Haus St. Vincenz vorbei zu gehen. Er möchte weiter wie bisher im Klinischen Ethikkomitee mitarbeiten, für ausgewählte Mitarbeiter-Fortbildungen zur Verfügung stehen und das Amt des Patientenfürsprechers übernehmen.