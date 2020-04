Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auseinandersetzung mit Zusteller in Küllstedt

Zu einer Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Zulieferers kam es am Samstag, 28. März, kurz nach 15 Uhr, in Küllstedt. Ein Autofahrer beabsichtigte eine Engstelle in der Triftstraße, an der sich eine Baustelle befand, zu passieren. In diesem Moment näherte sich das Fahrzeug eines Zustellerdienstes. Zeugenaussagen zufolge, soll es mit höherer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. In der weiteren Folge entwickelte sich zwischen dem Autofahrer und dem Fahrer des Zustellerdienstes zunächst ein Wortgefecht. Hinzu kam nun ein Zeuge (46), der sich an der Baustelle befand und schlichtend eingreifen wollte. Wenig später mündete der Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 46-Jährigen und dem 21-jährigen Zustellerfahrer.

Nach diesem Vorfall ermittelt die Polizei zum einen gegen den 21 Jahre alten Zustellerfahrer wegen versuchter Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Beleidigungen richteten sich gegen den Autofahrer und den Zeugen. Des Weiteren ermittelt die Polizei gegen den 46-Jährigen wegen Körperverletzung zum Nachteil des 21-Jährigen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.