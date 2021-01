Ausgangssperre tagsüber im Eichsfeld aufgehoben

Herausgegeben hat die Kreisverwaltung am Freitag zwei neue Allgemeinverfügungen zu infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Aus einer geht hervor, dass die Ausgangssperre tagsüber im Landkreis Eichsfeld aufgehoben wird. Weiterhin gilt sie jedoch ab 22 Uhr. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

Die zweite Verfügung befasst sich damit, wie sich die Bürger nach einem Schnelltest beziehungsweise einem PCR-Test verhalten müssen, darunter wann sie sich beim Gesundheitsamt melden müssen oder ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen. Geregelt wird darüber hinaus, mit welchen Pflichten der Schnelltest verbunden ist. Die Allgemeinverfügungen sind im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld zu finden sowie unter der Internetadresse www.kreis-eic.de.