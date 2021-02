Ausschuss berät Entgeltordnung

Die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates findet am 1. März um 18 Uhr im Bürgerhaus statt. Auf der Tagesordnung stehen etwa der Jahresabschluss 2020, die Verwendung der Mittel nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden sowie die Entgeltordnung für das Frei- und Hallenbad. Eine Bürgerfragestunde ist vorgesehen. Interessierte werden jedoch gebeten, auf ihr Recht zur Teilnahme zu verzichten, soweit sie keine Belange in der Bürgerfragestunde vorbringen wollen. Eine FFP2-Maske sollte während der Sitzung getragen werden, so der Bürgermeister. Er bittet darum, von ausschweifenden Diskussionen Abstand zu nehmen, damit ein kurzer, kompakter Sitzungsverlauf gewährleistet ist.