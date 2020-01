Ausstellung in Teistungen erinnert an die Kofferdemo vor 30 Jahren

Mit einem Rückblick auf die sogenannte „Kofferdemo“ im Januar 1990 startet das Grenzlandmuseum Eichsfeld in das Jahr. Mit historischen Fotos, Gegenständen und zeitgenössischen Dokumenten wird an die größte Demonstration nach der Grenzöffnung in einer Sonderausstellung erinnert. Die damals mitgebrachten Koffer sollten die Ausreise aus der DDR symbolisieren. Rund 50.000 Eichsfelder demonstrierten im Januar 1990 gegen die Politik des SED-Regimes, für Meinungsfreiheit und weitere Veränderungen im Land.

Kaum Polizei bei der Demonstration

Horst Dornieden, neben Wolfgang Nolte Vorsitzender des Trägervereins des Museums, erinnert sich noch genau an die aufregenden Tage im Januar 1990. „Wenn man das alles miterlebt hat, kommt es mir so vor, als sei es vor zwei Jahren gewesen“, sagt Dornieden, der zur damaligen Zeit laut eigenen Angaben in die Kommunalpolitik einstieg und sich an die Demonstration erinnert. Kaum Polizei sei bei der Demo dabei gewesen. „Heute würde man sagen, wir waren naiv. Aber es gab keine Vorfälle, weil alle das gleiche Ziel verfolgten“, blickt Dornieden auf die bewegende Zeit zurück.

Und genau an diese wird nun mit der neuen, kleinen Sonderausstellung im Grenzlandmuseum, die ab heute für die Öffentlichkeit zugänglich ist, erinnert. Stephan Berndt, der in der Einrichtung seit mehr als zehn Jahren im Archiv arbeitet, suchte aus dem Fundus die passenden Bilder heraus. Dies sei schnell gegangen, nur mussten die Fotos stark bearbeitet werden, um sie so aufzuarbeiten, damit sie präsentiert werden können. Neben den Fotos sind zwei Koffer zu sehen, die Zeitzeugen dem Museum überlassen haben. Gezeigt wird auf den Bilden der Weg der Demonstranten bis nach Gerblingerode. Umgangssprachlich habe man damals den Parkplatz vor Gerblingerode, auf dem die Demonstration endete, „Platz der Einheit“ genannt, erinnert sich Wolfgang Nolte.

Geöffnet hat das Grenzlandmuseum dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.