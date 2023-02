Auto fährt unter Lkw - Autobahn in der Nacht mehrere Stunden gesperrt

Göttingen. Am späten Montagabend ist auf der Werratalbrücke ein Auto in einen Sattelzug gefahren. Der 49-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 kurz vor der Werratalbrücke in Fahrtrichtung Hannover ist am Montagabend gegen 22.20 Uhr ein Mercedes-Fahrer aus Nordhessen schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 49-Jährigen in die Göttinger Uniklinik.

Wie die Polizeiinspektion Göttingen mitteilt, war der Mann zuvor aus noch ungeklärter Ursache vermutlich nach rechts von seinem Fahrstreifen abgekommen und dann auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren. Bei dem Aufprall wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt, konnte sich aber mit Unterstützung eines Ersthelfers befreien. Der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Süddeutschland blieb unverletzt.

Stundenlange Reinigungsarbeiten

An der Unfallstelle traten Betriebsstoffe aus, die sich auf der abschüssigen Fahrbahn weiträumig verteilten. Die notwendigen Reinigungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden.

Die A7 war während der Reinigungsarbeiten bis zum frühen Dienstagmorgen ab der Anschlussstelle Lutterberg komplett gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

