Heilbad Heiligenstadt. Ein Mann ist am Richteberg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Auto prallt in Heilbad Heiligenstadt gegen Baum

Ein 39-Jähriger ist am Mittwochnachmittag auf dem Richteberg gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen den Baum am Straßenrand gefahren. Das Auto rollte dann weiter bis zum Hungraben und blieb dort stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, der Baum und das Auto wurden beschädigt.