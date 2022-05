Auto überschlagen: Fünf Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf A38

Breitenbach. Auf der A38 bei Breitenbach sind fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Auto hatte sich überschlagen.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend auf der A38 bei Breitenbach (Landkreis Eichsfeld) sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Auto sei aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich dabei überschlagen, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag mit. Darauf sei das Auto in einer Böschung liegen geblieben.

Die Polizei geht davon aus, dass der 33 Jahre alte Fahrer wegen des schweren Niederschlages kaum etwas sehen konnte und deshalb die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe. Der Fahrer, seine 34-Jährige Frau und deren drei Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.