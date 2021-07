Autofahrerin bei Überschlag auf Bundesstraße verletzt

Hohengandern/Witzenhausen. Eine 24-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 80 in Richtung Hohengandern (Eichsfeld) verletzt worden. Die Strecke musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

In der Nacht zum Mittwoch ist eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 80 zwischen Witzenhausen und Hohengandern verletzt worden. Laut Polizei verlor die 24-Jährige gegen 23.50 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve in Richtung Hohengandern aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Renault, kam auf den rechten Seitenstreifen, driftete dann nach links in den Straßengraben und überschlug sich.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Während der Bergung des Fahrzeugs war die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt.

