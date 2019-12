Die B 80 bei Neu-Eichenberg ist ab dem Abzweig von der B 27 bis zur Landesgrenze Thüringen ab dem 6. Januar bis zum 31. Dezember 2020 voll gesperrt. Das teilt das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil mit. Die Umleitung in Richtung Hohengandern verläuft ab Neu-Eichenberg über die B 27 bis zur A 38-Anschlussstelle Friedland, von dort über die A 38 weiter bis zur Anschlussstelle Arenshausen und dort zurück auf die B 80 beziehungsweise umgekehrt. Wer nicht die Autobahn nutzen kann oder will, fährt über Friedland, Reckershausen und Kirchgandern oder umgekehrt. „Die Zufahrt zum Gut Arnstein ist von Hohengandern kommend frei“, heißt es aus Fulda. Ausschließlich im Falle eines Ereignisses auf der A 38 verläuft die durch das Regierungspräsidium Kassel angeordnete, länderübergreifende Bedarfsumleitung in Fahrtrichtung Ost als U 85 über Eschwege und Mühlhausen zurück auf die A 38 beziehungsweise in Fahrtrichtung West als U 58 über Worbis und Duderstadt nach Göttingen auf die A 7. Der Grund für die Vollsperrung ist der Abriss und Neubau der Brücke über die Bahngleise an der Einmündung auf die B 27 sowie die Sanierung einer zweiten Brücke dort, was als Gesamtmaßnahme geplant ist. Beide Brücken sind so marode, dass sie dem Schwerlastverkehr bei einer Sperrung der A 38 nicht mehr gewachsen sind.