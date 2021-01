Bad Sooden-Allendorf: Polizei ermittelt wegen Wuchers

Bad Sooden-Allendorf. Die Kriminalpolizei Eschwege hat wegen Verdacht des Wuchers Ermittlungen aufgenommen. Grund: Am Freitagmorgen sollte ein Rentner in Bad Sooden-Allendorf für Reinigungsarbeiten an Pflastersteinen 4500 Euro bezahlen.

Von 8.30 bis 10 Uhr hätten zwei Männer und eine Frau, von einer offenbar in Bad Sooden-Allendorf ansässigen Firma, bei dem 74-jährigen Rentner Reinigungsarbeiten an einer Fläche mit Pflastersteinen ausgeführt, teilte die Polizei mit. Eine Nachbarin, der die durchgeführten Arbeiten und das Auftreten dieser Dienstleister allerdings etwas dubios erschienen, habe die Polizei informiert.

Die Beamten seien gerade hinzugekommen, als der Senior für die abgeschlossenen Arbeiten einen Bargeldbetrag von 4500 Euro an die Arbeiter aushändigen wollte, was durch die Polizisten verhindert worden sei. Da keine ordnungsgemäße Rechnungsstellung erfolgt sei und der Betrag für die Arbeitszeit von eineinhalb Stunden deutlich zu hoch erschien, seien die Personalien der Reinigungsarbeiter erhoben worden. Die Kriminalpolizei in Eschwege ermittele in dem Fall nun gegen die Verantwortlichen der Firma wegen Verdacht des Wuchers.