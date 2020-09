Günterode. Stadtrat stimmt Gebührenerhöhung zu. Heiligenstadt will Badbetrieb im Ortsteil aufrechterhalten.

Baden nächstes Jahr in Günterode teurer

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) zeigte sich in der Stadtratssitzung am Dienstagabend froh, dass es gelungen sei, in diesem Jahr die Badsaison im kleinen Freibad im Ortsteil Günterode aufrechtzuerhalten. Das sei nur mit viel ehrenamtlichen Engagement möglich gewesen, da immer ein zusätzlicher Helfer wegen der Coronasituation da sein musste. Dafür dankte er nochmals.

Allerdings sieht sich die Stadt gezwungen, wegen der Erhöhung der Betriebskosten die Eintrittspreise für Günterode ab der nächsten Saison etwas anzuheben. So soll die Einzelkarte für einen Erwachsenen von einem Euro auf 1,50 Euro angehoben werden, Kinder und Rentner zahlen zukünftig einen Euro statt 50 Cent. Eine Zehnerkarte soll künftig statt neun Euro 13,50 Euro, für Kinder und Rentner statt vier Euro neun Euro kosten.

Der Stadtrat stimmte dieser Gebührenanhebung diskussionslos und einstimmig zu.