Baustelle an Bebertalbrücke

Eichsfeld. Noch bis zum Mittwoch, 19. Mai, gibt es eine Baustelle auf der Autobahn 38 zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heiligenstadt im Bereich der Bebertalbrücke auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig. Dort, so teilte die zuständige Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des Bundes mit, laufen aktuell Sanierungsarbeiten. Der Verkehr werde einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis.