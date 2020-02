Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bedacht und Vernunft sind jetzt angesagt

Coronavirus. Das ist ein Wort, das in diesen Tagen in aller Munde ist. „Panikmache“, schreien viele Leute. Das sei ja alles gar nicht so schlimm. An einer Grippe würden doch viel mehr Menschen sterben...

Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es sich um ein neuartiges Virus handelt und es sich global schnell verbreitet. Ich habe sogar schon Kommentare im Internet gelesen, wo lauthals deutschen Landsleuten die Schuld gegeben wird, nur weil sie eine Auslandsreise gemacht haben, auf die sie mitunter lange gespart, sich damit einen Traum erfüllt haben. Oder sie haben einfach nur Familienmitglieder besucht, die ihren Lebensmittelpunkt in einem neuen Land, auf einem anderen Kontinent gefunden haben. Das ist ihr gutes Recht.

Es wird fieberhaft an einem Impfstoff gearbeitet. Bis dahin ist es sicherlich nicht verkehrt, Ruhe zu bewahren. Aber Informationen sind wichtig. Und auch die Einhaltung der Ratschläge, um sich und andere zu schützen. Daran ist nichts Falsches. Es ist besser, sich vorzubereiten, wie es derzeit auch im Eichsfeld die Ämter, Ärzte und auch das Eichsfeld-Klinikum tun, als im Ernstfall völlig überfordert zu sein.

Sie alle tun ihr Bestes. Und mit Bedacht und Vernunft können wir alle unseren Beitrag leisten. Was jetzt gefragt ist, ist einfach der gesunde Menschenverstand.