Das Hinweisschild, dass die B 80 zwischen Hohengandern und der Aufmündung auf die B 27 am 6. Januar für ein Jahr voll gesperrt ist, steht bereit. Der Grund ist der Abriss und Neubau der Brücke über die Bahngleise direkt an der Einmündung auf die B 27. „Das Bauwerk ist eine Sandsteingewölbebrücke aus dem Jahr 1914“, weiß Joachim Schmidt von Hessen Mobil in Fulda. „Mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Ende der 60er-Jahre wurden die Gewölbebögen durch eine Stahlträgerkonstruktion ersetzt“, geht Schmidt zurück in die Geschichte. Aber wegen der hohen Verkehrsbelastung habe sich der Zustand der Brücke deutlich verschlechtert, so dass der Neubau jetzt erforderlich werde. Während des Abrisses sind auch Gleissperrungen auf der darunterliegenden Bahnstrecke erforderlich. „Auch die stromführende Bahn-Oberleitung ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Die dafür notwendigen Sperrpausen sind von der DB Netz AG langfristig vorgegeben.“

Die erste Sperrung des Gleises sei für 3. Februar eingetaktet. „Das Bauwerk wird dann nicht im klassischen Sinne abgebrochen, sondern es wird segmentiert“, erklärt Schmidt. „Die Brücke wird in Teile geschnitten und mit einem Autokran ausgehoben.“ Der Neubau wiederum werde aus Spannbeton-Fertigteilen konstruiert. „Für den Überbau sind fünf Fertigteilträger mit 80 Zentimeter breiten Stegen vorgesehen.“ Die lichte Weite zwischen den Brückenwiderlagern betrage 24,15 Meter. Doch einfach sei der Bau nicht: Die Widerlager werden auf Bohrpfählen gegründet, die einen Durchmesser von 120 bis 150 Zentimetern haben und die rund 16 Meter in den Untergrund reichen müssen, um die Lasten aus dem Bauwerk auf tragfähige Bodenschichten abzutragen.

Doch dafür seien umfangreiche Erschließungsarbeiten am Baufeld nötig. Dazu zähle eine aufwendige Zufahrt, die schwere Maschinen wie das rund 120 Tonnen schwere Bohrgerät tragen kann. „Auch Versorgungsleitungen, die in den Brückenkappen und Straßenbanketten liegen, müssen umverlegt werden“, heißt es aus Fulda. Darum müsse die B 80 schon ab dem 6. Januar gesperrt werden. In diese Maßnahme fließen rund 5,1 Millionen Euro. Davon trägt die DB Netz AG 54 Prozent, der Bund den Rest.

Das ist aber noch nicht alles: Auf der B 80 Richtung Eichsfeld befindet sich noch eine zweite Brücke nur etwa 250 Meter entfernt, die gleich mit instand gesetzt werden soll. „Es ist die am Arnstein“, präzisiert Schmidt. Diese Brücke sei 1962 mit einem balkenartigen Tragwerk entstanden. Bei den regelmäßigen Brückenprüfungen wurden jüngst an dem 28,80 Meter langen Bauwerk Schäden und Mängel festgestellt, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. „Darum werden die Brückenkappen einschließlich Geländer sowie der Fahrbahnbelag samt Abdichtung erneuert.“ Auch hierfür braucht es Sperrpausen der DB Netz AG, da es nicht die gleiche Bahnstrecke wie die unter dem Ersatzneubau ist. Hierfür sei eine gesonderte Abstimmung nötig gewesen. Dort gehe es bereits am 13. Januar los. In diese Brücke steckt der Bund noch einmal rund 600.000 Euro. Und wenn man schon einmal dort baue, dann saniere man die Fahrbahn der B 80 zwischen beiden Brücken gleich mit. Fertig sein soll alles am 31. Dezember 2020.