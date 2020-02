Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim Fasching randaliert und in Klinik gelandet

Aus bislang noch unbekannten Gründen randalierte am Sonntagnachmittag ein 21-jähriger Mann auf einer Faschingsveranstaltung vor dem Gemeindehaus in Westhausen im Eichsfeld. Er zerstörte laut Polizei zwei Außenspiegel und eine Scheibe der Fahrertür an geparkten Fahrzeugen. Was zum Ausraster führte ist noch unklar. Alkohol und Drogenkonsum können nicht ausgeschlossen werden.

Polizisten nahmen den Mann fest. Er wurde nach richterlichen Beschluss in eine Klinik eingewiesen.

Die schönsten Bilder vom Karneval in Thüringen