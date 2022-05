Beleidigt und bedroht: Offenbar ausländerfeindlicher Vorfall in Heiligenstadt

Am vergangenen Samstag soll ein Mann vor dem Aldi-Markt in der Brüsseler Straße einen dort abgestellten, leeren Kinderwagen in ein Gebüsch geworfen haben.

Heilbad Heiligenstadt. Nach einem offenbar ausländerfeindlichen Vorfall in Heiligenstadt sucht die Polizei Zeugen. Alles begann damit, dass ein Mann einen leeren Kinderwagen in ein Gebüsch geworfen haben soll.

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag, kurz nach 8 Uhr, ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Brüsseler Straße einen abgestellten, leeren Kinderwagen genommen und diesen in ein nahegelegenes Gebüsch geworfen. Als die 42-jährige Besitzerin mit doppelter Staatbürgerschaft den Mann auf sein Handeln ansprach, beleidigte er die Frau mit den Worten "Ausländer raus". Außerdem soll der Mann den Kindern der Frau verbal mit sexueller Gewalt gedroht haben.

Bei dem Täter soll es sich um einen 30- bis 40-jährigen Mann handeln. Er trug eine Sonnenbrille mit orange-farbenen Gläsern, ein rotes Basecape und rote Kopfhörer. Bekleidet war er mit einer camouflage-farbenen Jacke, hochgekrempelten Jeans und dunklen Sneakern mit weißer Sohle. Er soll sich häufiger vor dem Aldi-Markt aufhalten.

Wer Hinweise zum gesuchten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen u.a.wegen des Verdachts der Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen.

