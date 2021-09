Benedikt im Eichsfeld: Was ist geblieben vom Besuch des Papstes?

Etzelsbach. Vor zehn Jahren feierte Benedikt XVI. eine Marienvesper am Wallfahrtsort Etzelsbach im Eichsfeld. Zehntausende wollten das erleben. Wie wirkt das Großereignis nach?Wie hat es die Region verändert? Unsere Reporter waren auf Spurensuche.

Noch heute bekommt Ute Morgenthal Gänsehaut, wenn sie an den Tag vor zehn Jahren zurückdenkt. „Ja, wir sind noch Papst“, erklärt die Eichsfelder Tourismuschefin. „Und bleiben es auch.“ Nach wie vor sei die Anfrage bei ihr als Geschäftsführerin des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld groß nach Touren zum Wallfahrtsort. „Wir haben sogar das Gefühl, dass es immer mehr wird.“ Die Spiritualität, die von diesem Gnadenort und dem Besuch des Papstes ausging, wirke heute noch nach. „Und Spiritualität ist einer der drei Bausteine, ein Leitbild, unseres neuen Tourismuskonzeptes im Eichsfeld“, sagt sie. „Am Eichsfeld kann man gesunden.“

Gerade in Zeiten von Corona hätten viele Menschen das Wandern und Pilgern wiederentdeckt, hat Ute Morgenthal beobachtet. „Und wir haben das Gefühl, die Leute brauchen es auch.“ Dafür müsse man nicht katholisch oder konfessionell gebunden sein. Die Emotionen, die von diesem 23. September und vom Gnadenort Etzelsbach ausgehen, seien nicht in Worte zu fassen, aber irgendwie zu spüren. „Es packt einen, und man kann nicht sagen, warum.“

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch das Infozentrum nahe der Wallfahrtskapelle sei ein wichtiger Baustein beim neuen Tourismuskonzept, für das gerade Broschüren in der Erarbeitung sind. „Spiritualität wollen wir dabei aber nicht nur auf Etzelsbach ausrichten, da haben wir noch mehr zu bieten. Den Hülfensberg, die Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt oder auch gerade zur Weihnachtszeit den Südeichsfelder Krippenweg.“

Ein Nachmittag lang keine Unterschiede zwischen Menschen

„Peter Kittel, der aus Regensburg gekommene Koordinator des Papstbesuches auf dem Eichsfeld, pflegte bei seinen Informationsveranstaltungen in den zumeist sehr gut besuchten Kirchen immer wieder zu sagen: Es kommt eine Zeit, da wird man Menschen zuhören, die davon berichten, dass sie noch jemanden kennen, der beim Papstbesuch im Jahre 2011 in Etzelsbach dabei gewesen sei“, erzählt Landrat Werner Henning (CDU). „Mit dieser Ankündigung hatte er wohl recht.“

Neben der Kapelle in Etzelsbach wurde nun ein Pavillon aufgestellt, der das Weltjugendtagskreuz, das auch beim Papstbesuch aufgestellt wurde, vor Wind und Wetter zu schützen. Der kleien Pavillon ist der großen Papstbühne nachempfunden, in der Papst Benedikt XVI. am 23. September 2011 mit 90000 Katholiken in Etzelsbach eine Marienvesper gefeiert hat. Foto: Eckhard Jüngel

Vielleicht werde man tatsächlich in noch ferneren Zeiten dieses Ereignis als das „Jahrtausendereignis“ in Erinnerung behalten, „zu welchem dieses schon damals vielfach erklärt wurde.“ Nie zuvor hätten die Eichsfelder ein solch großes Heimattreffen auf den Grundlagen ihrer eigenen Kulturwerdung erlebt, so Henning, das durch die Anwesenheit von Papst Benedikt XVI. als den Nachfolger des christlichen Religionsstifters Jesus Christus ermöglicht wurde. „Mir selbst haben sich die erlebten Begegnungen als ein sehr tiefgründiges emotionales Einssein der hier versammelten Menschen im Gedächtnis eingebrannt.“ Alle sonst zu erlebenden Unterschiede zwischen arm und reich, jung und alt, gesund und krank – bis hin zu den Unterscheidungen in den sozialen oder beruflichen Stellungen – all diese Verschiedenheiten seien an diesem Nachmittag – in der festlichen Stimmung des großen Gemeinschaftsgefühls und Teil eines verbindenden Bekenntnisses zu sein – verschwommen. „Alle durften sein wie sie sind und verstanden die Worte des Papstes wie eine Bekräftigung ihres eigenen Selbstverständnisses.“

Aus dem Abstand heraus betrachtet scheine ihm, so Henning. dieser Besuch ein großer Zuruf im Sinne einer Bestärkung der eigenen Lebenshaltung gewesen zu sein, der mit seinen Impulsen in die Gegenwart hineinreiche. „Religion war plötzlich nicht mehr nur Teil einer kirchlich geprägten Innerlichkeit, sondern auch Ausdrucksform einer größeren ganzheitlichen Haltung. Im Rückgriff auf dieses Ereignis habe ich durchaus das Gefühl, dass die eichsfeldische Region es seither mehr versteht, selbstverständlicher auch mit dieser Kennzeichnung nach außen in das gesellschaftliche Leben zu treten.“

Können die Eichsfelder noch von diesem Ereignis zehren? „Die dabei waren, auf jeden Fall“, sagt Propst Hartmut Gremler, der Bischöfliche Kommissarius für das Eichsfeld. „Den anderen aber ist es ziemlich egal.“ Für Kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten, sei es ein Stück Geschichte, bei dem „Oma und Opa dabei waren“.

Etzelsbach mit dem Besuch ins Licht der Öffentlichkeit getreten

Er sieht den Nachhall des Besuches des Papstes vor allem für den Wallfahrtsort Etzelsbach selbst – und die umliegenden Gemeinden. „Wallfahrtstradition gab es dort schon immer“, sagt Gremler. Aber eher für die umliegenden Gemeinden, denn irgendwie habe Etzelsbach immer hinter dem Hülfensberg zurückstehen müssen. Mit dem Papstbesuch vor zehn Jahren sei dieser Ort in das Licht der Öffentlichkeit getreten.

Die Marienwallfahrten, die Pferdewallfahrt, aber auch die seit 2011 regelmäßigen Vesperfeiern und die Jugendvigil, die danach entstand – all das mache Etzelsbach heute aus. Ja, auch für die Region Eichsfeld sei etwas geblieben: Die Pilgerströme sind mehr geworden, das Pilgerkonzept ist aufgegangen.

Das Pilgerinformationszentrum am Wallfahrtsort

Das Pilgerinformationszentrum wird im Juni 2014 eingeweiht.

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 500.000 Euro.

Joachim Kardinal Meisner bringt am 23. September 2014 zum dritten Jahresgedenken eine kostbare Blutreliquie von Papst Johannes Paul II mit, ein Geschenk der Erzdiözese Krakau für die Wallfahrtskapelle.

Um das Informationszentrum kümmert sich die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Etzelsbach, der Steinbach, Reinholterode, Wingerode, Bodenrode-Westhausen sowie die Verwaltungsgemeinschaft Leinetal angehören.

Dargestellt ist die Chronik des Papstbesuches in deutscher und englischer Sprache.

Den Gäste steht außerdem eine Multimediapräsentation zur Verfügung. Als einzelne Videos zu sehen sind: „Landung des Hubschraubers und Rundfahrt im Papamobil“, „Intrade mit Lied zum Papstbesuch (Chorgesang)“, „Begrüßung durch Bischof Dr. Wanke“, „Laudate Omnes Gentes (Chorgesang), „Beginn der Predigt des Papstes“, „Sakramentaler Segen“, „Gebet vor dem Gnadenbild“, „Eichsfeldlied“ und „Impressionen“.

Über 10.000 Gäste besuchen jedes Jahr die Pilgerinformation, selbst im Coronajahr 2020 sind es um die 5000, die kommen. Unter den Interessierten sind unter anderem Kanadier, Amerikaner und Schweizer.

Sehr oft besuchen den Wallfahrtsort und das Zentrum der Cheforganisator des Papstbesuches im Eichsfeld, Peter Kittel, sowie Thomas Helbing, der damals den Hubschrauber flog.

Die Öffnungszeiten sind: 1. Mai bis 31. Oktober, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr; 1. November bis 30. April, Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr sowie auf Anfrage.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.