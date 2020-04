Das Gymnasium St. Elisabeth Heiligenstadt (Bergschule) lud am 1. Februar 2020 zum Tag der offenen Tür ein.

Heiligenstadt. Schüler sind in der Krise kreativ. Papierschnipsel mit Segen können Halt in dieser Zeit geben.

Bergschule bleibt den Menschen nah

Seit gut drei Wochen ist die Bergschule in Heiligenstadt geschlossen, der Unterricht nach Hause verlagert. Da aber die jungen Leute auch nicht bei normalem Schulbetrieb den ganzen Tag grübeln, lernen oder rechnen, bleibt ihnen Zeit, um sich in der Corona-Krise zu engagieren.

Der schulische Hilfsdienst sei gut angelaufen und die älteren Menschen seien bewegt vom Einsatz der Schüler, berichtet Schulseelsorger Pfarrer Markus Könen.

Nun machen die jungen Leute mit einer anderen Aktion auf sich aufmerksam. Mit dem „Segen to go“ wollen sie zeigen, dass niemand den Weg durch diese Krise allein geht. Von einem A4-Papier kann sich jeder seinen Schnipsel mit dem Segen abreißen und mit nach Hause nehmen. „Gerade jetzt, wenn es keine öffentlichen Gottesdienste in unseren Kirchen geben darf, ist es eine schöne Form, den Menschen den Segen Gottes zuzusprechen“, so Markus Könen.

Mit dem Worten des Propheten Jesaja soll jedem zugesprochen werden: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir!“

Das Hilfsangebot der Schule ist telefonisch unter 03606/673402 oder 0152/59067351 zu erreichen.