Bergschule am Heiligenstädter Liesebühl: Bürgermeister Spielmann sieht Missverständnis

Heiligenstadt. Heiligenstadts Stadtchef Thomas Spielmann (BI) reagiert auf Vorwürfe.

Auf die Vorwürfe der Hauseigentümer und Pächter des Hauses am Heiligenstädter Liesebühl, in dem die Bergschule aus Platznot seit Jahren einige Klassenräume angemietet hat reagiert jetzt der Heiligenstädter Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). „Ich bedaure es, wenn man meine Worte missverstehen konnte. Geschrieben habe ich davon, dass die Räumlichkeiten außerhalb einer Schule ,für einen Ort der Bildung unwürdig’ sind“, sagt er. „Das hat nichts mit der Qualität eines Imbiss zu tun und auch nichts mit der Qualität der Räumlichkeiten an sich.“

Es gehe einfach darum, dass Schülerinnen und Schüler zum Lernen beste Bedingungen innerhalb einer Schule bekommen müssen. „Das geht im Moment aus Platzgründen nicht, worauf ich aufmerksam gemacht habe. Dass man versucht hat mich zu erreichen von ,Angesicht zu Angesicht’, kann ich nicht bestätigen. Weder hat Herr Klöppner in meinem Büro angerufen, noch direkt auf meinem Handy. Beide Rufnummern hat er“, sagt Thomas Spielmann.

Bekanntlich plant das Bistum einen kompletten Neubau für das Katholische Gymnasium in Heiligenstadt samt einer zweizügigen Regelschule. Dagegen aber gibt es Widerstand aus den Reihen einiger Anwohner. Spielmann hatte sich auch dazu geäußert.

